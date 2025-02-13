Фельдшер, біолог та завідувач відділу: вакансії тижня в Харківській області
Станом на 13 лютого, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1915 вакансій.
Про це повідомляє ХОВА.
1. Фельдшер – 51 000 грн.
2. Інженер-електронік – 30 000 грн.
3. Головний енергетик – 27 000 грн.
4. Начальник відділу – 25 200 грн.
5. Завідувач відділу – 23 000 грн.
6. Оператор інформаційно-комунікаційних мереж – 22 000 грн.
7. Біолог – 20 500 грн.
8. Службовець на складі (комірник) – 20 000 грн.
9. Інспектор з кадрів – 18 530 грн.
10. Рентгенолаборант – 15 500 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.