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Фельдшер, біолог та завідувач відділу: вакансії тижня в Харківській області

Фельдшер, біолог та завідувач відділу: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 13 лютого, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1915 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Фельдшер – 51 000 грн.

2. Інженер-електронік – 30 000 грн.

3. Головний енергетик – 27 000 грн.

4. Начальник відділу – 25 200 грн.

5. Завідувач відділу – 23 000 грн.

6. Оператор інформаційно-комунікаційних мереж – 22 000 грн.

7. Біолог – 20 500 грн.

8. Службовець на складі (комірник) – 20 000 грн.

9. Інспектор з кадрів – 18 530 грн.

10. Рентгенолаборант – 15 500 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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