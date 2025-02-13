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Прокурори фіксують наслідки удару дрона по селу Таранівка на Харківщині

Прокурори фіксують наслідки удару дрона по селу Таранівка на Харківщині

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 12 лютого близько 21:55 ворог атакував ударним безпілотником село Таранівка Зміївської ТГ. Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі приміщення, а також вибито вікна на АЗС.

Люди поранень не дістали.

Встановлено, що для удару російська армія застосувала БпЛА «Герань-2».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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