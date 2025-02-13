Прокурори фіксують наслідки удару дрона по селу Таранівка на Харківщині
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 12 лютого близько 21:55 ворог атакував ударним безпілотником село Таранівка Зміївської ТГ. Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі приміщення, а також вибито вікна на АЗС.
Люди поранень не дістали.
Встановлено, що для удару російська армія застосувала БпЛА «Герань-2».
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.