Прокурори фіксують наслідки удару дрона по селу Таранівка на Харківщині

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 12 лютого близько 21:55 ворог атакував ударним безпілотником село Таранівка Зміївської ТГ. Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі приміщення, а також вибито вікна на АЗС.

Люди поранень не дістали.

Встановлено, що для удару російська армія застосувала БпЛА «Герань-2».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости