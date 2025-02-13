Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:45
Просмотров: 106

Зеленський затвердив санкції проти Порошенка

Зеленський затвердив санкції проти Порошенка

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти низки осіб.

Відповідний указ №81/2025 оприлюднений на сайті глави держави у четвер, 13 лютого, пише Кореспондент.

Так, згідно з указом, санкції введено проти Петра Порошенка, Костянтина Жеваго, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова і Віктора Медведчука.

Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження торгівельних операцій тощо.

Згідно з документом, санкції, що передбачають позбавлення державних нагород та блокування активів введено безстроково.

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував рішення РНБО щодо покарання тих, хто знищував нацбезпеку України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 