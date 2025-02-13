Зеленський затвердив санкції проти Порошенка
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти низки осіб.
Відповідний указ №81/2025 оприлюднений на сайті глави держави у четвер, 13 лютого, пише Кореспондент.
Так, згідно з указом, санкції введено проти Петра Порошенка, Костянтина Жеваго, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова і Віктора Медведчука.
Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження торгівельних операцій тощо.
Згідно з документом, санкції, що передбачають позбавлення державних нагород та блокування активів введено безстроково.
Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував рішення РНБО щодо покарання тих, хто знищував нацбезпеку України.