Зеленський затвердив санкції проти Порошенка

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти низки осіб.

Відповідний указ №81/2025 оприлюднений на сайті глави держави у четвер, 13 лютого, пише Кореспондент.

Так, згідно з указом, санкції введено проти Петра Порошенка, Костянтина Жеваго, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова і Віктора Медведчука.

Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження торгівельних операцій тощо.

Згідно з документом, санкції, що передбачають позбавлення державних нагород та блокування активів введено безстроково.

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував рішення РНБО щодо покарання тих, хто знищував нацбезпеку України.

Агентство Телевидения Новости