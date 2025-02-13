У Харкові жінка продала свою двомісячну доньку: горе-матір затримано

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 22-річній жінці у торгівлі людиною (ч. 3 ст. 149 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Фігурантка – мешканка Харкова. 1 грудня 2024 року вона народила доньку. За даними слідства, вже в січні наступного року жінка вирішила продати дитину своїй знайомій та домовилась з нею про зустріч. За двомісячну доньку горе-матір оголосила «прайс» у розмірі 20 тис. доларів США.

За словами фігурантки, їй терміново були потрібні гроші на власні потреби, тому вона і вирішила продати рідну дитину.

12 лютого під час передачі дитини та отримання обумовленої суми правоохоронці затримали жінку.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Дитину передали представникам органів влади та ювенальним поліцейським. Зараз дівчинкою опікуються лікарі.

Агентство Телевидения Новости