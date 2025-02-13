Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:47
Просмотров: 66

Мешканця Харківщини викрили у незаконному зберіганні боєприпасів

Мешканця Харківщини викрили у незаконному зберіганні боєприпасів

Працівники Чугуївського РУП отримали інформацію про те, що житель Малинівки може незаконно зберігати зброю чи боєприпаси.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

В січні в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, слідчі та оперативники провели санкціонований обшук за адресою чоловіка.

У результаті проведених заходів поліцейські виявили та вилучили гранату Ф-1 з підривачем та 30 патронів до автомата Калашникова. Речові докази направлені для проведення експертиз.

13 лютого 45-річному фігуранту повідомлено про підозру за незаконне поводження з бойовими припасами.

У поліції нагадують, що за незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами передбачена кримінальна відповідальність.

«Якщо ви знайшли або незаконно зберігаєте вогнепальну зброю та боєприпаси, вам необхідно задекларувати або добровільно здати їх до поліції», – наголошують правоохоронці.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 