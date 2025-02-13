Мешканця Харківщини викрили у незаконному зберіганні боєприпасів

Працівники Чугуївського РУП отримали інформацію про те, що житель Малинівки може незаконно зберігати зброю чи боєприпаси.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

В січні в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, слідчі та оперативники провели санкціонований обшук за адресою чоловіка.

У результаті проведених заходів поліцейські виявили та вилучили гранату Ф-1 з підривачем та 30 патронів до автомата Калашникова. Речові докази направлені для проведення експертиз.

13 лютого 45-річному фігуранту повідомлено про підозру за незаконне поводження з бойовими припасами.

У поліції нагадують, що за незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами передбачена кримінальна відповідальність.

«Якщо ви знайшли або незаконно зберігаєте вогнепальну зброю та боєприпаси, вам необхідно задекларувати або добровільно здати їх до поліції», – наголошують правоохоронці.

Агентство Телевидения Новости