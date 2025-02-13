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У Харкові голову БФ підозрюють в розкрадання 2,5 млн грн на дрони для військових

У Харкові голову БФ підозрюють в розкрадання 2,5 млн грн на дрони для військових

У вересні 2023 року до голови благодійної організації звернувся волонтер з проханням допомогти в закупівлі дронів для українських захисників. Підозрювана запевнила, що зможе купити квадрокоптери напряму у постачальників.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Виконуючи свою частину угоди, волонтер перерахував на рахунок благодійного фонду 2,5 млн гривень за п’ять квадрокоптерів моделі Mavic 3T і двадцять квадрокоптерів Mavic 3 FMC.

Однак товару він так і не отримав. Кошти, отримані від потерпілого, підозрювана перерахувала на особисті рахунки.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру жінці – голові благодійного фонду за фактами використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненого службовою особою з використанням службового становища, у великому розмірі, під час воєнного стану, та легалізації майна (ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України).

Голова БО потрапляє в поле зору правоохоронців не вперше – вона вже є фігуранткою у низці кримінальних проваджень. Зокрема, раніше стосовно неї вже було направлено до суду обвинувальний акт за ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України. Триває судовий розгляд.

Наразі жінка перебуває під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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