У Харкові судитимуть «експерта» TikTok, який підтримував рф та закликав повалити конституційний лад в Україні

Громадянин Азербайджану, який має посвідку на постійне проживання в Україні і мешкає в місті Зміїв Чугуївського району Харківської області, з березня 2023 року поширював псевдоекспертні відеоролики в TikTok. Чоловік транслював антиукраїнські тези і твердження кремлівської пропаганди.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Так званий «експерт» у відео про «причини війни» повторював проросійські наративи, а також закликав українців об’єднатися та постати проти чинного президента. Чоловік розповідав про загрозу від НАТО, через яку президент рф розпочав так звану «сво», утиск російськомовних і виправдовував дії військових держави-агресорки.

Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи.

На суд тіктокер очікує, перебуваючи під вартою. Чоловіка судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного чоловіка за фактами розповсюдження публічних закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також до захоплення державної влади, поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування та визнання збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 109, ч. ч. 2 та 3 ст. 436 2 КК України).

Агентство Телевидения Новости