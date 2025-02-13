Комфорт та безпека: на маршруті Харків – Львів з’явилися дев’ять нових вагонів

Понад 30 років працює провідником пан Сергій. Радіє, що тепер поїздки стануть більш комфортними для пасажирів.

Сергій Безгінов, провідник потягу «Харків – Львів»

Електричне освітлення вмикається окремо зверху, а знизу зроблено краще. Також для пасажирів встановлено USB-розетки. Зараз у вагонах нові матраци, подушки та повністю оновлена постільна білизна.

Близько десяти підприємств Харкова задіяні у виробництві пасажирських вагонів на Крюківському вагонобудівному заводі. Про це розповів керівник заводу Максим Крамаренко у Харкові під час першого рейсу дев’яти нових вагонів у складі потягу «Харків – Львів». Вартість вагона становить близько сорока мільйонів гривень, залежно від моделі. Це щонайменше удвічі дешевше, ніж купувати пасажирські вагони за кордоном.

Максим Крамаренко, голова правління ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

Цей вагон на 85% – це українське виробництво, тобто рівень локалізації – 85%. Задіяно в виготовленні вагона приблизно 155 підприємств України. Це робочі місця, це податки, це розвиток економіки нашої держави. І якщо Говорити про Харків, і Харківську область, то це десь близько 10 таких потужних підприємств міста Харкова, які нам постачають комплектацію для цього вагона. Що складного? Ну, в період війни були розірвані ланцюги технологічні, деякі підприємства втратили своє існування, тому ми освоюємо продукцію на інших українських підприємствах.

Наразі близько 70% вагонів Укрзалізниці є застарілими та потребують заміни у найближчі роки. Найперше залізничники намагаються оновити рухомий склад на найбільш популярних напрямках.

Олександр Шевченко, заст. директора філії «Пасажирська компанія» АТ Укрзалізниця»

Ці дев’ять вагонів стануть на напрямок Харків – Львів. Це один з найбільш завантажених напрямків для Укрзалізниці. Тут існує попит як серед військовослужбовців, так і серед дітей, груп дітей, які їдуть на оздоровлення. Відповідно, тут є стабільний попит протягом всього року. Серед цих дев’яти вагонів у нас чотири вагони категорії СВ і п’ять вагонів категорії купе. А всі вони мають цілу низку нововведень, тобто з кожним оновленням, з кожною новою партією вагонів ми додаємо певні зручності для пасажирів.

У нових вагонах подбали про безпеку – тут є сигналізація на дверях кожного купе і кнопки виклику провідника. Вагони зібрали коштом державного бюджету. З початку великої війни це вже друга партія – загалом шістдесят шість вагонів – що завод передав замовнику.





Агентство Телевидения Новости