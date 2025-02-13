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У Харкові податкова частково переїхала під землю

У Харкові податкова частково переїхала під землю

У Харкові на станції метро «Наукова» почала роботу підземна секція Центру обслуговування платників Харківської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Харківській області. Відтепер харків’яни зможуть отримувати там адміністративні послуги навіть під час повітряної тривоги.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

«Дуже важливо, що ми відкриваємо такий простір, де люди зможуть працювати та отримувати послуги в безпечних умовах. Наше головне завдання – зберегти життя і здоров’я людей, і ми продовжуємо працювати в цьому напрямку», – зазначив міський голова Ігор Терехов.

Підземний ЦОП обладнаний двома робочими місцями, де надаватимуть послуги, пов’язані з веденням державного реєстру фізичних осіб – платників податків, а також з видачею ліцензій на підакцизні товари.

Такий же центр буде невдовзі відкритий на станції метро «Ярослава Мудрого». Крім того, триває робота щодо організації податкового обслуговування у ЦНАПах. Так, Київський відділ обслуговування платників вже представлений у Регіональному центрі послуг.

Агентство Телевидения Новости

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