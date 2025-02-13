Росіяни завдали артилерійського удару по Харківському району: постраждала жінка
Сьогодні, 13 лютого близько 14:30, окупанти завдали артилерійського удару по житловому сектору селища Козача Лопань Харківського району.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Внаслідок обстрілу уламкові поранення верхніх і нижніх кінцівок дістала 83-річна місцева жителька. У стані середньої важкості вона була доставлена медиками «швидкої» до лікарні у Харків.
У будинку розпочалася пожежа. Наразі оперативні служби здійснюють огляд території з метою оцінки руйнувань критичної інфраструктури.
Даних щодо інших постраждали на теперішній час не надходило.