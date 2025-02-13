На Куп’янському напрямку окупанти атакують поблизу населених пунктів Голубівка та Загризове

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 13 лютого. Триває 1086 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України. На даний час ворог 72 рази атакував позиції Сил оборони.

Від російських артилерійських обстрілів потерпають прикордонні райони Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, зокрема постраждали населені пункти Новодмитрівка, Карповичі, Бачівськ, Старикове, Відродженівське, Попівка, Ромашкове, Сорокине, Кучерівка, Сергіївське та Залізний Міст.

Тричі ворог атакував позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Голубівка та Загризове, українські підрозділи відбили всі атаки.

На Харківському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах населених пунктів Греківка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили три ворожі атаки, наразі триває ще одне боєзіткнення.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости