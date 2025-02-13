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У Харкові затримали шанувальника срср, який поширював комуністичну символіку в Facebook та Вконтакте

У Харкові затримали шанувальника срср, який поширював комуністичну символіку в Facebook та Вконтакте

Безробітний харків’янин, ностальгуючи за радянським минулим, для транслювання своїх думок обрав два майданчики – Facebook та заборонену в Україні соцмережу «Вконтакте».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Чоловік поширював зображення прапора червоного кольору із серпом та молотом, фотографії сталіна, леніна і картинки з п’ятикутною червоною зіркою. 

Правоохоронці викрили харківʼянина.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 49-річному чоловіку у поширенні комуністичної, нацистської символіки та символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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