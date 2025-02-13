У поліції розкрили подробиці затримання харків’янки, що продавала немовля за 20 тис. доларів

У Харкові 22-річну жінку затримали під час спроби продати свою двомісячну доньку за 20 тисяч доларів. Покупця вона шукала серед знайомих, однак натрапила на правоохоронців, які заздалегідь дізналися про її наміри. Операцію із затримання провели в лікарні за підтримки медиків.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Двомісячну дівчинку її рідна мати вирішила продати майже одразу після народження. Жінка шукала покупців серед знайомих, не цікавлячись, хто вони та яка подальша доля чекатиме на дитину.

«Вона не питала, хто й навіщо хоче купити їх доньку, де дитина буде жити – жінку не цікавила подальша доля дитини. Але вона погодилася на пропозицію «покупця» зустрітися в лікарні, нібито для того, щоби перед угодою показати дівчинку педіатру», – розповів Болвінов.

Затримання відбулося на території лікарні, коли жінка отримала гроші за дитину. Медики сприяли проведенню спецоперації, а немовля залишилося в безпеці під наглядом лікарів.

Підозрювана безробітна, мешкала зі співмешканцем та його родиною. Вдома на неї чекав ще один малюк – її син, якому ще немає двох років. Після затримання хлопчика також передали до педіатричного відділення лікарні.

Агентство Телевидения Новости