Нічні обстріли Харківщини: прокурори фіксують наслідки (фото)

За даними слідства, 14 лютого близько 4:30 російські військові здійснили обстріл міста Купʼянськ.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Контузію отримали двоє чоловіків 76 та 47 років. Пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків. Попередньо встановлено, що збройні сили рф били по місту з РСЗВ.

Також сьогодні о 1:20 ворожий ударний безпілотник влучив по приватному житловому сектору у міста Богодухів. Приватні домоволодіння, господарчі приміщення, авто зазнали пошкоджень. Гострої реакції на стрес зазнали двоє неповнолітніх: дівчина 16 років та 17-річний хлопець.

13 лютого орієнтовно о 18:20 російська армія вдарила з авіації по селу Заміст Купʼянського району. Пошкоджено щонайменше 10 приватних житлових будинків. На щастя, люди поранень не дістали. За попередніми даними, окупанти вдарили по селу ФАБ-250 з УМПК.

За процесуального керівництва Богодухівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости