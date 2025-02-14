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Харків отримає енергетичне обладнання від ООН

Харків отримає енергетичне обладнання від ООН

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) передасть Харкову генерувальне обладнання потужністю понад 80 МВт.

Про це повідомляє міськрада.

Допомогу нададуть у рамках проєктів «Програма зеленого відновлення енергетики в Україні» та «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні».

Обладнання забезпечить об’єкти критичної інфраструктури міста резервним живленням. Це сприятиме зменшенню навантаження на енергетичну систему та дозволить надавати послуги з тепло- та водопостачання навіть під час блекаутів.

«Ми дуже вдячні ПРООН, Європейському Союзу та урядам Японії, Норвегії та Швеції за підтримку міста в реалізації стратегії розподілення генерації та неоцінений внесок у забезпечення енергетичної стабільності міста. Міська влада та профільні комунальні підприємства продовжують співпрацю з різними донорами та фондами задля забезпечення життєдіяльності міста щодня», – зазначили в Харківській міській раді.

Агентство Телевидения Новости

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