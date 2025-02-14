Харків отримає енергетичне обладнання від ООН

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) передасть Харкову генерувальне обладнання потужністю понад 80 МВт.

Про це повідомляє міськрада.

Допомогу нададуть у рамках проєктів «Програма зеленого відновлення енергетики в Україні» та «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні».

Обладнання забезпечить об’єкти критичної інфраструктури міста резервним живленням. Це сприятиме зменшенню навантаження на енергетичну систему та дозволить надавати послуги з тепло- та водопостачання навіть під час блекаутів.

«Ми дуже вдячні ПРООН, Європейському Союзу та урядам Японії, Норвегії та Швеції за підтримку міста в реалізації стратегії розподілення генерації та неоцінений внесок у забезпечення енергетичної стабільності міста. Міська влада та профільні комунальні підприємства продовжують співпрацю з різними донорами та фондами задля забезпечення життєдіяльності міста щодня», – зазначили в Харківській міській раді.

Агентство Телевидения Новости