Упродовж доби окупанти обстрілювали Харківщину ФАБами, безпілотниками та артилерією

Внаслідок обстрілів постраждало п’ять громадян, серед яких двоє неповнолітніх.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Харківський район:село Козача Лопань. 13 лютого о 13:10 пошкоджено будинок. Поранено жінку 1941 року народження.14:00: Зруйновано будинок та господарчі споруди. Постраждалих немає.село Липці. 13 лютого 12:10: РСЗВ. Зруйновано домоволодіння.село Веселе. 13 лютого 10:00: Влучання в поле на відкритій місцевості.село Борщова. 13 лютого 14:35: Три влучання в землю у лісі. Чугуївський район:село Караїчне. 13 лютого о 12:45: FPV-дрон. Горіла автівка, пошкоджено споруду сільгосппідприємства.

Богодухівський район:місто Богодухів. 13 лютого о 1:23: Падіння ударного БпЛА «Герань 2». Зруйновано чотири господарчі споруди, пошкоджено п’ять приватних будинків, два автомобілі. Двоє неповнолітніх 15 та 17 років зазнали гострої реакції на стрес.село Скорики. 13 лютого о 12:00: FPV-дрон. Влучання у двір приватного домоволодіння, частково пошкоджено будинок. Без жертв.

Куп’янський район:м. Куп’янськ. 13 лютого 00:05: Влучання дрона.02:00: БпЛА «Молнія». Пошкоджено будинки.14 лютого о 4:30: РСЗВ «Ураган». Пошкоджено гараж, два приватні будинки, ще один зруйновано. Поранені двоє місцевих мешканців.04:40: БпЛА. Влучання на території домоволодіння. Пошкоджено вхідні двері в будинку, вікна, сарай, паркан, газова труба (пробита), дах на будинку.село Кіндрашівка. 13 лютого о 17:45: ФАБ 250. Пошкоджено будівлю дитячого садочка. село Моначинівка. 13 лютого о 18:20: Пошкоджено будинок.село Великий Бурлук. 13 лютого о 18:30: ФАБ 250. Пошкоджено кілька будинків, господарчі споруди, транспортний засіб. 13 лютого поліцейські здійснили 12 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості по 20 кримінальним провадженням, пов’язаним зі збройною агресією російської федерації. З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну харківські слідчі внесли до ЄРДР відомості про 23255 злочинів, пов’язаний зі збройною агресією рф на території Харківської області.

Агентство Телевидения Новости