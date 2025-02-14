Новий транспорт захисникам України передала Харківська ОВА

Для виконання бойових завдань військові 194 окремої понтонно-мостової бригади отримали 2 автобуси та 3 пікапи.

Про це повідомляє ХОВА.

Харківська обласна військова адміністрація продовжує підтримувати українських захисників та задовольняти потребу в матеріально-технічному забезпеченні. Цього разу воїни отримали 5 одиниць нового транспорту. Це лише перша партія техніки, яку закупили коштом державної субвенції, загальна сума якої 49 мільйонів гривень.

«Транспорт допомагатиме бійцям евакуюватися, пересуватися на полі бою, перевозити різноманітні гуманітарні вантажі. Підтримуємо наших оборонців — реалізуємо План внутрішньої стійкості країни Президента Володимира Зеленського», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости