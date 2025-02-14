У Харкові діяли підпільні цехи, де виготовляли фальсифіковані сигарети та алкоголь

Правоохоронці викрили у Харкові викрито три цехи з незаконного виготовлення алкогольних напоїв та один цех в області, де «штампували» сигарети. За два тижні правоохоронці провели понад 70 обшуків.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Вилучено обладнання, харчові домішки, тари, алкогольну продукцію у загальній кількості понад 4 500 літрів, грошові кошти, здобуті внаслідок вчинення протиправної діяльності, транспортні засоби, чорнові записи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Крім того, припинено діяльність «фабрики» з нелегального виготовлення сигарет у селі Затишне Харківського району. Вилучено понад 400 кг тютюну, майже 2000 зіп-пакетів з сигаретами. Разом з цим проведено обшуки у місцях збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів — кіосках та торгівельних павільйонах Харкова та області. Виявлено та вилучено понад 18 000 пачок сигарет та 700 електронних сигарет без марок акцизного податку, 550 рідин для електронних пристроїв для паління, незаконно виготовлені сигарети у зіп-пакетах, фінансово-господарську документацію, чорнові записи.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів (ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України).

Наразі правоохоронці перевіряють причетність восьми осіб до вчинення вказаних злочинів. На вилучене майно накладено арешт.

Агентство Телевидения Новости