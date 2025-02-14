У Харкові взяли під варту жінку, яка продала свою двомісячну доньку за 20 тис. гривен

Суд відправив під варту жінку, які затримали під час продажу власної дитини. За свою двомісячну доньку 22-річна харків’янка попросила 20 тис. доларів. Під час передачі грошей зловмисницю затримали.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 22-річній жінці у торгівлі людиною (ч. 3 ст. 149 КК України). Їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Суд задовольнив клопотання прокурора: підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, до 11 квітня 2025 включно, із можливістю внесення застави у розмірі 908400 гривень.

Фігурантка – жителька Харкова. 1 грудня 2024 року вона народила доньку. За даними слідства, вже в січні наступного року жінка вирішила продати дитину своїй знайомій та домовилась з нею про зустріч. За двомісячну доньку горе-матір оголосила ціну – 20 тис. доларів. За словами фігурантки, їй терміново були потрібні гроші на власні потреби, тому вона і вирішила продати рідну дитину. 12 лютого під час передачі дитини та отримання обумовленої суми правоохоронці затримали жінку.

Дитину передали представникам органів влади та ювенальним поліцейським. Зараз дівчинкою опікуються лікарі.

Агентство Телевидения Новости