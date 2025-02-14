Окупанти обстріляли з артилерії Харківський район

14 лютого близько 5:00 війська рф здійснили обстріл села Дубівка Харківського району. Пошкоджено житловий будинок. Попередньо встановлено, що обстріл вівся з артилерії.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також сьогодні о 10:00 ворожий безпілотник вдарив по селу Борщова Харківського району – пошкоджено приватні будинки. За попередніми даними, для удару війська рф застосували БпЛА «Молнія».

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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