Активісти звернулися до міськради: вимагають нової дати міста для Харкова

До Харківської міської ради з проханням ініціювати громадське обговорення нової дати дня міста звернулися активісти громадської організації «Деколонізація. Україна».

Про це повідомили активісти повідомили у своєму офіційному Telegram-каналі.

«Треба відходити від радянської дати і вже цього року святкувати міське свято – новою датою. 23 Серпня – це радянська дата «Дня міста Харкова» і їй варто нарешті піти у небуття», – йдеться в повідомленні.

На думку активістів, День міста Харкова 23 серпня – це «посткомуністична альтернатива національним святам».

Агентство Телевидения Новости