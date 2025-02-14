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Активісти звернулися до міськради: вимагають нової дати міста для Харкова

Активісти звернулися до міськради: вимагають нової дати міста для Харкова

До Харківської міської ради з проханням ініціювати громадське обговорення нової дати дня міста звернулися активісти громадської організації «Деколонізація. Україна».

Про це повідомили активісти повідомили у своєму офіційному Telegram-каналі.

«Треба відходити від радянської дати і вже цього року святкувати міське свято – новою датою. 23 Серпня – це радянська дата «Дня міста Харкова» і їй варто нарешті піти у небуття», – йдеться в повідомленні.

На думку активістів, День міста Харкова 23 серпня – це «посткомуністична альтернатива національним святам».

Агентство Телевидения Новости

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