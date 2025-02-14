Викидав речі з вікна і стріляв у сусіда: у Харкові судитимуть хулігана

У Харкові судитимуть чоловіка, який після зауваження від сусіда влаштував стрілянину, пошкодив автомобіль та зберігав наркотики. Підозрюваному загрожує до семи років ув’язнення.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

23 грудня 2024 року приблизно о 12 годині дня мешканець однієї з квартир будинку, розташованого по проспекту Аерокосмічному в Харкові, почав викидати речі з вікна. Свідком цього став його сусід, який у цей час знаходився у дворі будинку. Чоловік зробив зауваження підозрюваному, у відповідь той став виражатись нецензурною лексикою на його адресу.

Щоб помститись за зроблене зауваження, зловмисник взяв револьвер Флобера, який зберігав у квартирі, та здійснив три постріли у бік сусіда. Продовжуючи лаятись, чоловік продовжив свої дії та скинув важкий предмет на автомобіль Hyundai Tucson, припаркований у дворі будинку, який належить потерпілому, чим пошкодив лобове скло автівки.

Вгамували хулігана співробітники поліції, які прибули на місце події і затримали його. За місцем мешкання хулігана правоохоронці виявили та вилучили канабіс і спеціальний пристрій для його вживання.

Прокурорами Слобідської окружної прокуратури Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного чоловіка за фактами хуліганства, вчиненого із застосування предмета, заздалегідь пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень, та зберігання наркотичних речовин без мети збуту (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 309 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіка судитимуть у Комінтернівському районному суді Харкова. Хулігану загрожує до семи років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости