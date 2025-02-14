У Харкові нетвереза водійка протаранила будинок

Напередодні ввечері, близько 23:00, харківські патрульні отримали виклик про ДТП на проспекті Перемоги. Поліцейські прибули на місце та виявили пошкоджений автомобіль Volkswagen.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Інспектори встановили, що водійка авто не врахувала дорожню обстановку та не вибрала безпечну швидкість руху, внаслідок чого втратила керування та здійснила врізалася в будинок.

«Під час спілкування поліцейські виявили у громадянки ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку жінка відмовилася», – розповіли патрульні.

Патрульні відсторонили жінку від керування та склали на неї адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости