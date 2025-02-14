Колаборант із Куп’янська очолив «пенсійний фонд» окупантів: справу скеровано до суду

Спецрозслідування щодо колаборанта, який обійняв керівну посаду в «пенсійному фонді» під час окупації міста Куп’янськ Харківської області, завершено. Чоловік організовував виплати пенсій і матеріальної допомоги від окупантів. Він переховується від слідства та оголошений у розшук.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, під час окупації Куп’янська збройними силами рф місцевий мешканець добровільно погодився працювати на окупантів. Чоловік обійняв посаду «и. о. заместителя начальника отделения пенсионного фонда Купянского района Харьковской области».

Колаборант організовував роботу з формування та погодження заяв від місцевого населення для подальшої виплати пенсій і матеріальної допомоги від держави-агресорки в російських рублях. Також він відповідав за формування списків особових рахунків, складання і підписання відомостей тощо.

Наразі обвинувачений переховується від слідства, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова. Колаборанту загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости