На Харківському напрямку рф вдарила некерованими ракетами по селу Вовчанські Хутори

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 14 лютого. Триває 1087 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

На цей час на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали:

громади населених пунктів Клюси, Заріччя Чернігівської області;Олександрівка, Велика Берізка, Сидорівка, Кореньок, Порозок, Попівка, Зарічне, Лугівка, Студенок, Нововасилівка, Рудак Сумської області;Відродженівське Харківської області.

Авіаційного удару було завдано по населеному пункту Миропільське Сумської області.

На Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по селу Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз атакували позиції Сил оборони в районі Загризового.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Греківка та Колодязі. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости