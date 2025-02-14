«Валентинка для тваринки»: у Харкові шукають дім тваринам з притулку

Добра, спокійна та товариська – нахвалює свою Лялю учасниця клубу харківських кінологів дванадцятирічна Марина Воронова. Дівчина ходить до міського притулку для тварин, щоб соціалізувати собак. Аби вони не тягнули повідець та не боялись людей. Найбільше Марина хоче, щоб Ляля знайшла собі родину. Ця собака навіть вибухів не боїться, розповідає дівчина.

Марина Воронова, представниця Клубу кінологів

Вона проживає в притулку Там дуже часто можуть бути вибухи і вона взагалі на них не реагує 00.28 + 00.03 Вона добра, спокійна, бігає, грається з усіма. Тобто для дому взагалі буде супер. Вона добра, нічого не робить, просто мила, не пакостить.

Однорічна Чара – шляхетна, ласкава та ніжна. Так про свою вихованку говорить чотирнадцятирічний Михайло. Хлопець ходить до притулку рік – допомагає чотирилапим заспокоїтися і знову навчитись довіряти людям.

Михайло Поляков, представник Клубу кінологів

Вона буде дуже добра та дуже рада, що я її візьму додому. Вона піддається дресуванню та буде любити свою свого хазяїна. Я її навчив курсу собака-помічник та собака-компаньйон. Команда поряд, місто, до мене, лежати, сидіти.

Середмістям Харкова пройшлись сімнадцять юних учасників клубу кінологів зі своїми вихованцями. Обрали найбільш лагідних та соціалізованих собак, пояснюють інструктори клубу.

Світлана Полякова, помічниця тренера, каністерапевтка

Людей виїжджали і покидали собак, яких дуже-дуже шкода. Заходиш у клітку, багато тваринок, які дуже налякані і вибухами, і то, що люди їх покидали, вони багато собак, які не довіряють людям, що нам приходиться на руках виносити їх з вольєрів і потихесеньку, щоб в них до нас з’явилася довіра.

Прилаштувати собак та котів, за словами кінологів, під час війни дедалі важче. Усім охочим роздавали інформаційні листівки, як можна забрати собаку з притулку.

Ганна, жителька Харкова

Звісно, це класно Може хтось не знає. У нас багато приїжджих у місті. Може хтось не знає, що в нас є притулок, де чекають своїх господарів такі прекрасні чотирилапі.

Сотні собак та котів чекають на свої нові родини. Якщо вирішили взяти тварину, треба бути відповідальним, наголошують кінологи. Краще спочатку приїхати до притулку, погуляти з котом чи собакою. Це допоможе краще дізнатись характер та звички тварин.





Агентство Телевидения Новости