Патрульні прокоментували затримання чоловіка на ринку у Харкові: відео

Сьогодні, 14 лютого, харківські патрульні виявили порушника правил паркування. Виявилося, що водій перебуває у розшуку. Під час спроби доставити його до територіального центру комплектування чоловік намагався втекти, однак правоохоронці його затримали.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Як розповіли патрульні, інспектор звернули увагу, що водій автомобіля Kia здійснив стоянку у заборонному місці. Під час оформлення адміністративних матеріалів інспектори з’ясували, що водій перебуває у розшуку за ст. 210 (“Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу”) КУпАП. Тож була необхідність доставити його до міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За деякий час громадянин почав тікати від патрульних, чим привернув увагу містян.

Однак, патрульні все ж затримали втікача та доставили до Слобідського РТЦК та СП.

«Заспокоївшись громадян визнав провину і зізнався, що діяв «на емоціях», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости