На Харківщині обговорили будівництво укриттів у кількох громадах: що вирішили

На засіданні робочої групи «Прозорість та підзвітність» у Харківській ОВА обговорили тендерні закупівлі для будівництва захисних споруд у кількох громадах області. Учасники – представники обласної влади, правоохоронці та громадськість – розглянули деталі проєктів у Чугуївському, Берестинському та Харківському районах.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

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Зокрема, у Малинівці планують звести укриття на базі ліцею, на яке ще минулого року виділили 94,4 млн грн. Відповідний проєкт отримав схвалення експертизи й було проведено тендер. Перемогу здобула компанія «СК Пантеон», яка і будуватиме захисну споруду. Аналогічний проєкт планують реалізувати в Чугуївському ліцеї за 96,4 млн грн – підрядником тут стане компанія «Дрогон Еко».

«Разом із договором на закупівлю робіт буде укладено додаткову угоду на зменшення обсягів закупівлі, включно все немонтоване обладнання, у зв’язку з чим буде зменшена сума договору», – розповів директор Департаменту капітального будівництва ХОВА Ігор Лялюк.

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Також було розглянуто проєкт будівництва захисної споруди у Станичненському ліцеї Беристинської громади, загальна вартість якого становить 157,1 мільйона гривень. Враховуючи те, що кошторисна вартість проєкту за експертизою перевищує розмір дотації із державного бюджету на 60%, було ухвалене рішення про скасування тендерної процедури.

Також було розглянуто доцільність проведення капітального ремонту частини приміщень найпростішого укриття у місті Дергачі.

«Враховуючи додаткові ремонтні роботи із заміни системи каналізації у приміщенні, де розташовуватиметься найпростіше укриття на 50 людей, загальну вартість проєкту було збільшено до 2,2 мільйона гривень. Наразі тендерна процедура триває», – зазначив перший заступник Дергачівського міського голови Костянтин Лизлов.

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