У Харкові судитимуть «завідувачку» сільського клубу з Куп’янщини: працювала на окупантів

Прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 35-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканка села Петропілля Куп’янського району під час окупації населеного пункту стала працювати на загарбників. Влітку 2022 року жінка добровільно обійняла посаду «и. о. заведующей» місцевого клубу культури.

Колаборантка організовувала роботу закладу, налагоджувала «культурне життя» під окупаційним керівництвом, зокрема здійснювала видачу літератури, яка перебувала на балансі бібліотеки.

Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили колаборантку. Жінку судитимуть в Індустріальному районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости