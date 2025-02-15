Зеленський закликає створити в ЄС власну армію: Збройні сили Європи
Європа повинна створити власні Збройні сили для протистояння російській агресії. Час для цього настав.
Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час виступу на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки в суботу, 15 лютого, повідомляє Кореспондент.
«Я вірю в Європу. І ви повинні вірити. І я закликаю вас діяти – заради себе і заради Європи – людей Європи, ваших народів, ваших домівок, ваших дітей і нашого спільного майбутнього. Для цього Європа має стати самодостатньою – об’єднаною спільною силою, українською та європейською», – сказав він.
За його словами, Європа має стати самодостатньою та об’єднати свою силу з Україною.
«Без української армії, європейських армій не вистачить, щоб зупинити Росію. Це реальність зараз. Тільки наша армія в Європі має реальний, сучасний досвід війни. Але тільки нашої армії недостатньо також. І нам потрібно те, що можете надати ви – зброя, тренування, санкції, фінансування, політичний тиск і єдність», – заявив глава держави.
Зеленський попередив, що не можна виключати можливості того, що США може сказати Європі «ні» в питаннях, які їй загрожують.
«Багато лідерів говорили про те, що Європі потрібні власні збройні сили – Армія Європи. Я вважаю, що цей час настав. Збройні сили Європи мають бути створені», – резюмував він.
При цьому Зеленський уточнив, що такі Збройні сили не стануть заміною НАТО.