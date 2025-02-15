У Харкові на Салтівці затримали крадія, який знаходився в розшуку
Патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до крадіжки.
Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.
Учора ввечері, близько 17-ї години, під час патрулювання Київського району, інспектори отримали виклик про крадіжку на вулиці Гвардійців Широнінців.
Відпрацьовуючи прилеглу територію, патрульні помітили підозрілого чоловіка з великою сумкою. Під час перевірки документів, з’ясувалося, що громадянин перебуває в активному розшуку та переховується від суду. Останній, ймовірно, вчинив злочин за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) ККУ.
Окрім цього, в сумці чоловіка інспектори виявили принтер, дриль та електрочайник. Спочатку громадянин не зміг пояснити походження вищевказаних речей, але згодом зізнався у крадіжці з квартири.
Для подальшого встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.