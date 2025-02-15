У поліції Харківщини відбулися кадрові зміни
Посаду заступника начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області – начальника кримінальної поліції очолив Роман Делімбовський.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Заступника представив особовому складу начальник ГУНП в Харківській області Петро Токар. За словами начальника поліції Харківщини, Роман Делімбовський досвідчений керівник, який має багаторічний досвід в оперативній роботі.
Петро Токар побажав новопризначеному керівнику успішно виконувати службові завдання, спрямовувати роботу особового складу поліції на виявлення та розкриття злочинів.
Роман Делімбовський понад 20 років присвятив роботі в підрозділах карного розшуку. Він наголосив, що весь свій досвід готовий застосовувати для покращення криміногенної обстановки у регіоні.