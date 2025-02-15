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Пам’ять воїнів-інтернаціоналістів вшанували сьогодні у Харкові

Пам’ять воїнів-інтернаціоналістів вшанували сьогодні у Харкові

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 15 лютого, поклав квіти до пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам, вшанувавши пам’ять загиблих у збройних конфліктах за межами України.

Про це повідомляє міськрада.

У заході взяли участь воїни-афганці, їхні сім’ї, представники ветеранських організацій, харків’яни. Учасники церемонії хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих і поклали квіти до меморіалу.

Як зазначив мер, багато ветеранів-афганців зараз боронять Україну в лавах ЗСУ.

«Сьогодні ми вшановуємо наших героїв, які віддали своє життя в Афганістані та інших країнах. І сьогодні завдяки багатьом з вас, хто передає досвід, хто сам зараз захищає Батьківщину, ми продовжуємо боротьбу. І тут теж поряд з нами стоять ті, хто буквально ще вчора брав участь у бойових діях, а вже зранку приїхав, аби вшанувати пам’ять побратимів. Хочу подякувати всім вам за те, що ми тримаємося разом, і подякувати вашим родинам за підтримку», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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