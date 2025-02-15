Погрожувала фізичною розправою матері співмешканця: у Харкові поліцейські припинили факт домашнього насильства

До поліції надійшло повідомлення від 65-річної жінки про вчинення домашнього насилля.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У квартирі працівники Харківського РУП № 3 виявили сина та його 57-річну співмешканку. Порушниця поводилася агресивно, виражалася нецензурною лайкою та погрожувала фізичною розправою матері чоловіка.

Поліцейські склали щодо 57-річної жінки адміністративний протокол та попередили про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.

Поліція нагадує: якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся до підрозділів поліції або на телефонну лінію «102» для надання своєчасної та кваліфікованої допомоги.

Агентство Телевидения Новости