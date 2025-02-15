Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні три військові заводи. Це буде незалежно від того, чи буде в Україні війна чи ні.

Про це заявив гендиректор концерну Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Deutsche Welle під час Мюнхенської безпекової конференції.

«Ми дотримуємося свого слова. Наша стратегія – побудувати в Україні три заводи, і це не залежить від того, буде війна чи ні», – сказав Паппергер.

Він також уточнив, що саме будуть виробляти ці заводи та зазначив, що перший завод вже побудовано.

«Ми задоволені співпрацею. Першим на території України почав працювати завод з ремонту техніки, зараз будується завод з виробництва боєприпасів, а третім ми хотіли б побудувати завод із випуску зенітних систем», – повідомив гендиректор Rheinmetall.

Також Паппергер додав, що незважаючи на те, що процес співробітництва концерну в Україні відбувається повільніше ніж в Європі, співпраця з Міністерством оборони та Міністерством промисловості України розвивається добре.

Крім того, він відзначив активну участь президента України Володимира Зеленського у прийнятті рішень та сприянню руху вперед.

Агентство Телевидения Новости