На Куп’янському напрямку за добу відбулося 39 атак окупантів, на Харківському ЗСУ відбили п’ять штурмів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 лютого. Розпочалася 1089 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 59 авіаційних ударів, скинувши 88 КАБів. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 211 – з реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1385 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Іволжанське, Кияниця, Довга Балка, Красне Перше, Нова Балка, Покровськ, Олексіївка, Розлив, Гуляйполе, Залізничне, Верхня Терса та Копані.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції ЗСУ у районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Козачої Лопані.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та в напрямку Новоосинового на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося 39 атак окупантів.

Минулої доби ворог 27 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости