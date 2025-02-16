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Росія запустили по Україні 143 БпЛА, 95 з яких вдалося збити

Росія запустили по Україні 143 БпЛА, 95 з яких вдалося збити

У ніч на 16 лютого, починаючи з 21:00 15 лютого, противник атакував Україну 143 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Брянськ, Шаталово, а також вдарив двома балістичними ракетами по Одещині з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 95 «шахедів» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

46 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Миколаївщина та Одещина.

Агентство Телевидения Новости

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