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Рятувальники Харківщини вийшли на лід, щоб нагадати рибалкам правила безпеки

Рятувальники Харківщини вийшли на лід, щоб нагадати рибалкам правила безпеки

З метою профілактики травмування та загибелі громадян на водоймах рятувальники Харківського району спільно з поліцейськими провели поспілкувалися з любителями зимової рибалки в селищі Вільшани та селі Протопопівка Харківського району.

Про це повідомили в Харківському районному управлінні ГУ ДСНС України у Харківській області.

Фахівці ДСНС розповіли, що при потраплянні в холодну воду необхідно не піддаватись паніці та намагатися зберігати спокій.

«Надзвичайники радили не робити різких рухів, стабілізувати подих. Уникати занурення з головою, краще розкинути руки в сторони й намагатися зачепитися за крайку льоду, додавши тілу горизонтальне положення у напрямку плину. Спробувати обережно налягти грудьми на край льоду й закинути одну, а потім й іншу ногу на лід. Вибравшись на лід, перекотитися і відповзти у той бік – звідки прийшли, де міцність льоду вже відома та повільно повзти до берега», – розповіли в ДСНС.

Кожен рибалка отримав від рятувальників інформаційні листівки.

Агентство Телевидения Новости

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