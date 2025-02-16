Росіяни кинули бронетехніку в бій під Тихим та Новою Кругляківкою на Харківщині: втрати значні

На Харківському та Куп’янському напрямках тривають активні бойові дії. Українські захисники відбили численні атаки ворога, знищивши бронетехніку та десятки окупантів.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».

На Харківському напрямку противник атакував позиції ЗСУ у Вовчанську та в районі Козачої Лопані. Для перекидання штурмових підрозділів біля Тихого окупанти застосовували бронетехніку. В результаті вогневого ураження дві ворожі ББМ були знищені разом з десантом, одна – пошкоджена і була знищена на шляху у зворотному напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Дворічна, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Колісниківка, Піщане та Новоосинове. В районі Нової Кругляківки для підтримки своїх наступальних дій російська армія застосувала бронетехніку. При відбитті атак українські захисники знищили один танк та чотири ББМ. Вбито близько 50 окупантів. Триває виявлення та знищення залишків ворожих штурмових груп.

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