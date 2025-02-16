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На Курщині 47-ма бригада «Маґура» розбила колону окупантів, які пішли в наступ під червоними прапорами

На Курщині 47-ма бригада «Маґура» розбила колону окупантів, які пішли в наступ під червоними прапорами

У курській області росіяни здійснили спробу штурму позицій 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» та суміжних підрозділів. На штурм кинули «елітну» російську 155 бригаду морпіхів під прапорами «пабєди» – колону з понад десяток танків та близько роти солдатів.

Про це повідомили в 47-й окремій механізованій бригаді «Маґура».

«Не збентежило ворогів ні мінне поле, ні рій українських дронів 47 бригади «Маґура». Від наших «пташок» різко втомилися не тільки танки. Один з танкістів вирішив «відпочити» біля підбитої машини – і наш FPV батальйону ББС допоміг йому остаточно», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, на Курському напрямку українські воїни за сьогодні відбили дві атаки загарбницьких військ, на даний час тривають чотири боєзіткнення. Ворог завдав 320 артилерійських ударів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

Агентство Телевидения Новости

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