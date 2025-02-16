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На Харківщині прикордонник врятував цуценя і забрав його з фронту додому

На Харківщині прикордонник врятував цуценя і забрав його з фронту додому

У Харківській області військовий врятував цуценя, яке знайшов на фронті. Прикордонник забрав собаку з собою на Волинь.

Про це повідомили в ДПСУ.

Військовослужбовець Волинського загону Віталій пів року виконував бойові завдання на Харківщині у складі прикордонної комендатури швидкого реагування. За кілька тижнів до ротації одного ранку він почув біля будинку, де дислокувалися бійці, жалібне скавучання.

«Вийшовши на двір, я зрозумів, що звук долинає з-під сходів. Заглянувши туди, знайшов крихітне цуценя, що тремтіло від холоду», – розповідає Віталій.

Малюк змучений і наляканий. Прикордонник дістав його, перевірив, чи немає поранень, і заніс у приміщення, щоб зігріти, адже надворі лежав сніг. У селі вдалося знайти дитячу суміш, якою Віталій вигодував цуценя. Так у підрозділі з’явився новий друг – Лакі.

«Ми сподівалися, що його мати повернеться. Залишали їжу, чекали, але так і не побачили її. Напевно, розуміючи, що сама не зможе його виходити, вона принесла маля до людей», – згадує прикордонник.

Коли підрозділ повертався на Волинь, Віталій забрав бойового собаку з собою, до Луцька.


Агентство Телевидения Новости

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