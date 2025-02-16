На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили чотири штурми, три боєзіткнення тривають

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 16 лютого. Триває 1089 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Новопавлівському напрямках.

На Куп’янському напрямку противник сім разів штурмував позиції підрозділів ЗСУ в районах Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку російська армія здійснила 12 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Новосергіївка, Новоєгорівка, Новоплатонівка, Новолюбівка, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка, Колодязі та Дронівка. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Харківському напрямку від початку доби боєзіткнень не зафіксовано.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости