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Окупанти атакували безпілотниками два райони Харова: є постраждалі
Уночі 17 лютого росіяни завдали ударів по Холодногірському та Салтівському районах Харкова.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
У Холодногірському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БпЛА «шахед» на території приватного будинку, пошкоджено будівлю. У трьої людей гостра реакція на стрес.
У Салтівському районі удар прийшовся неподалік адмінбудівлі. За попередніми даними, без постраждалих. В адмінбудівлі та прилеглих будинках подекуди вибиті шибки.