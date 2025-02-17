Окупанти атакували безпілотниками два райони Харова: є постраждалі

Уночі 17 лютого росіяни завдали ударів по Холодногірському та Салтівському районах Харкова.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У Холодногірському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БпЛА «шахед» на території приватного будинку, пошкоджено будівлю. У трьої людей гостра реакція на стрес.

У Салтівському районі удар прийшовся неподалік адмінбудівлі. За попередніми даними, без постраждалих. В адмінбудівлі та прилеглих будинках подекуди вибиті шибки.

Агентство Телевидения Новости