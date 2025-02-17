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Нацгвардієць із Харківщини загинув у районі Часового Яру

Нацгвардієць із Харківщини загинув у районі Часового Яру

Командир стрілецького взводу НГУ, лейтенант Станіслав Свид із 10 січня 2025 року вважався зниклим безвісти. Днями стало відомо, що 23-річний нацгвардієць загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Про це повідомили в Нововодолазькій селищній раді.

Захисник загинув у районі населеного пункту Часів Яр Донецької області в результаті ворожого артилерійського обстрілу. Під час пошукових заходів засобами аеророзвідки було знайдено його тіло.

Станіслав народився 22 серпня 2001 року. Після закінчення Нововодолазького ліцею №1 обрав військову справу, вступив до Національної академії Національної гвардії України, а по завершенню навчання був направлений на службу в місто Слов’янськ. Захищав Україну з березня 2024 року.

В захисника залишилися батьки й дружина.

Агентство Телевидения Новости

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