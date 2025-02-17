Нічна атака дронів на Харків та область: Синєгубов розповів про наслідки

За минулу добу окупанти застосували проти жителів Харківщини 11 керованих авіабомб та дев’ять БпЛА.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

17 лютого о 2:20 в селі Цапівка Богодухівського району внаслідок падіння трьох БпЛА «шахед» на територію підприємства пошкоджено три складські будівлі, адміністративну будівлю та два автомобілі.

17 лютого о 1:24 у Холодногірському районі Харкова БпЛА «шахед» влучив у землю. Пошкоджено господарчу споруду та скління 14 приватних будинків. Постраждали три жінки 28, 50, 64 років, у всіх гостра реакція на стрес.

Внаслідок удару БпЛА у Салтівському районі пошкоджено скління будинку, без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости