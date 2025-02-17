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На Харківщині застосовано аварійні відключення електроенергії

На Харківщині застосовано аварійні відключення електроенергії

У Харківській області введено аварійні відключення електроенергії. Причина посилення заходів обмеження – наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Про це повідомили в Харківобленерго.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Міненерго, першочергове обмеження застосовуються до промислових споживачів. 

Агентство Телевидения Новости

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