Автоматична реєстрація військовозобов’язаних чоловіків, які виїхали за кордон: кого це стосується

Стосовно чоловіків 25-60 років, які зверталися до паспортних сервісів за кордоном до 24 квітня 2024 року, ДМС одноразово сформує перелік відомостей і передасть їх Міністерству оборони для внесення відомостей до Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Стосовно українців віком від 25 до 60 років, які звернулися до відокремленого підрозділу до 24 квітня 2024 р. (включно) для оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та їх не отримали, Державна міграційна служба одноразово сформує перелік відомостей та передасть їх Міноборони для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Це передбачають зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів №932, які Кабмін вніс постановою від 14 лютого 2025 року №163.

Йдеться про наступний перелік відомостей:

відцифрований образ обличчя;прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);дата народження;місце народження;стать;місце проживання та місце перебування;реквізити паспорта громадянина України або документа, що дає право громадянину України на виїзд за кордон (серія та/або номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);відомості про громадянство;унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну.

На підставі цих даних територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки здійснюється взяття зазначених осіб на військовий облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі.

Взяття на військовий облік вказаних громадян України здійснюється ТЦК за зареєстрованим чи задекларованим їх місцем проживання, а у разі, коли місце проживання не зареєстровано чи не задекларовано, – ТЦК, визначеними Генштабом Збройних Сил. Взяття на військовий облік зазначених осіб проводиться без направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Також Кабмін вніс зміни стосовно порядку внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі віком від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, до 25 років, зокрема тих, які перебувають за межами України. Таке внесення даних до Реєстру «Оберіг» здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС, інших інформаційних систем, реєстрів та баз (банків) даних відповідно до статті 14 Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

Отже, ці дані про 17-24-річних осіб можуть братися також з реєстрів МВС, Мінюсту, Державної податкової служби, Прикордонної служби, МОН, Пенсійного фонду та інших.

Крім того, автоматично будуть «підтягуватися» дані про встановлення, зміну групи інвалідності (зокрема групу інвалідності, причину та строк, на який встановлено інвалідність).

Агентство Телевидения Новости