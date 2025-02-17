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Скеровано до суду справу поліцейського-зрадника з Харківщини

Скеровано до суду справу поліцейського-зрадника з Харківщини

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця з Куп’янська Харківської області. Під час окупації Куп’янського району він працював на росіян. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Служити окупантам чоловік почав у так званій місцевій «народній міліції» на посаді старшого оперуповноваженого. Чоловік реєстрував повідомлення про різноманітні правопорушення та приймав відповідні рішення за законодавством рф. Під час звільнення регіону він втік разом з окупантами.

Колишній правоохоронець обвинувачується у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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