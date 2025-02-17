На Харківщині чоловік підірвав гранату під час конфлікту із власницею квартири, яку орендував

У Харківській області 16 лютого між чоловіком та власницею квартири, яку він винаймав, виник конфлікт. Порушник у стані сп’яніння привів в дію та кинув в бік жінки ручну гранату.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок вибуху жінка отримала множинні осколкові поранення та була госпіталізована до медичного закладу.

Повідомлення про злочин надійшло до відділення поліції № 2 Богодухівського районного відділу поліції 16 лютого близько опівночі.

41-річного зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости