На Харківщині чоловік підірвав гранату під час конфлікту із власницею квартири, яку орендував
У Харківській області 16 лютого між чоловіком та власницею квартири, яку він винаймав, виник конфлікт. Порушник у стані сп’яніння привів в дію та кинув в бік жінки ручну гранату.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Внаслідок вибуху жінка отримала множинні осколкові поранення та була госпіталізована до медичного закладу.
Повідомлення про злочин надійшло до відділення поліції № 2 Богодухівського районного відділу поліції 16 лютого близько опівночі.
41-річного зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.