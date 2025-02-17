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У Харкові чотири дні шукали 14-річного хлопця

У Харкові чотири дні шукали 14-річного хлопця

12 лютого у Харкові 14-річний хлопець пішов з дому зустрітися з друзями та перестав виходити на зв’язок.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Орієнтування про розшук були надіслані в підрозділи поліції Харкова та області. 16 лютого поліцейські відділу поліції в метрополітені виявили розшукуваного на станції метро «Академіка Барабашова». Як з’ясувалося, хлопець перебував у друга в Салтівському районі.

Поліцейські ХРУП № 3 повернули дитину додому провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости

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